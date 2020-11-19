Федоров: большинство армян считают Россию союзником

Радио Федоров: большинство армян считают Россию союзником

Совместное заявление Москвы, Еревана и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе позволило остановить войну в регионе. Документ подвергся критике ряда экспертов. Однако жители Армении по-прежнему считают Россию другом, союзником и рассчитывают на ее помощь, показал опрос, который проводился по заказу радио Sputnik.

Подавляющее большинство респондентов (83,8%) ответили, что относятся к России хорошо, и только 9,4% высказали противоположную точку зрения. 84,6% опрошенных считают ее союзником Армении, а 62,3% респондентов – наиболее дружественной страной. Следующей в числе друзей оказалась Франция с 39,9%, а замкнул тройку лидеров с большим отрывом Иран (6,4%). Соединенные Штаты в качестве дружественной страны, на которую можно опереться в трудную минуту, назвали 5,8% участников телефонных интервью, в которых приняли участие более 500 жителей Армении разных возрастных, социальных и профессиональных групп.

Результаты опроса в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

"Действительно, большинство армянского общества считают Россию союзником в экономическом, политическом, военном плане. Все-таки мы большое количество лет были вместе, и многое нас связывает, и большинство армян это помнит. 11 процентов так не считают, но это либо националистически настроенные, либо антироссийски. Примерно такой же процент, я думаю, можно найти и в других странах, если провести опрос в той же самой Грузии, Молдавии, в Украине сейчас больше", - сказал Федоров.