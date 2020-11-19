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Такие обстоятельства: Багунц о ситуации в Карабахе

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Sputnik Абхазия
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О том, как в Нагорный Карабах возвращается мирная жизнь, о миссии российских миротворцев и о главных задачах руководства республики по сохранению суверенитета в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель вице-спикер Парламента Нагорного Карабаха Гагик Багунц.

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Такие обстоятельства: Багунц о ситуации в Карабахе

Багунц отметиил, что главной задачей на сегодняшний день является восстановление государственности и сохранение суверенитета республики.

"Мы с благодарностью приняли присутствие российских миротворцев на нашей земле. У нас есть очень много совместных программ, которые нужно реализовывать – это обеспечение безопасности, вывоз тел, которые остались на подконтрольной Азербайджану территории и обеспечение минимального гуманитарного уровня жизнедеятельности. Первые впечатления от присутствия миротворцев очень хорошие, потому что они полны понимания ситуации и выражают полную готовность в решении задач, которые позволят избежать гуманитарную катастрофу на территории Нагорного Карабаха", - сказал Гагик Багунц.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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