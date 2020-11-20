Нармания о фестивале "Апсны" в Москве: большой вклад в популяризацию республики

Режиссер фестиваля "Апсны" Инар Нармания рассказал в эфире радио Sputnik о том, как в этом году будет организован фестиваль Абхазии в Москве.

Уже третий год подряд Московская абхазская диаспора организовывает фестиваль "Апсны". В этом году фестиваль пройдет в режиме онлайн. Можно будет познакомиться с историей и культурой Абхазии. Будет проведена онлайн-экскурсия по самым живописным местам Абхазии. Также гости фестиваля смогут узнать об истории создания традиционного абхазского оружия, о возникновении христианства в Абхазии, познакомиться с ее традиционной культурой и освоить кулинарные азы национальной кухни.

С 27 ноября будут проходить трансляции, сформированные по типу традиционного телевизионного вещания на медиаплатформе сайта диаспоры www.abkhazmoscow.ru.

Режиссер фестиваля "Апсны" в этом году Инар Нармания в эфире радио Sputnik отметил его значимость в популяризации Абхазии.

Радио Нармания о фестивале "Апсны" в Москве: большой вклад в популяризацию республики

"Я следил за тем, как фестиваль проходил в предыдущие годы, мне кажется, это достаточно большой вклад в популяризацию нашей республики. К сожалению, так сложилось, что в медиа, в СМИ и интернете, да и в России, не так часты упоминания об Абхазии. Отчасти задача заключалась в том, чтобы все эти трудности с отсутствием упоминания Абхазии в медийном поле преодолеть. В этом смысле упоминание нашей страны в фестивальном, праздничном смысле, конечно же, дает результат, приносит пользу. Люди видят, погружаются в историю, культуру Абхазии. Это огромный вклад в популяризацию и пиар", - заметил Нармания.

Боле подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.