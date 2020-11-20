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Захарова о культурных памятниках в Нагорном Карабахе: имеют особую актуальность

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Вопросу культурных памятников в Нагорном Карабахе придается особое значение, заявила Мария Захарова.

Вопрос сохранения святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе является частью работы российской стороны со сторонами карабахского конфликта. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, этому вопросу придается особое значение.

Радио
Захарова о сохранении святынь в Нагорном Карабахе: имеют особую актуальность

"Данный вопрос имеет особую актуальность, а также находится на повестке наших контактов со сторонами", - сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских храмов и монастырей в Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев – приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок - Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Физули, Агдам, Кельбаджар и Лачин, а также город Шуши и Гадрутский район.


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