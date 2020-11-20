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Князев о показе "Кровавой свадьбы" РУСДРАМа в Москве: ощущение настоящего театра

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Фестиваль русских зарубежных театров в Москве открылся спектаклем РУСДРАМа "Кровавая свадьба". Народный артист России и Абхазии, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев поделился своими эмоциями от спектакля.

Радио
Князев о показе "Кровавая свадьба" РУСДРАМа в Москве: ощущение настоящего театра

"Я всегда с большим вниманием слежу за тем, что происходит в РУСДРАМе, где они гастролируют, какие спектакли выпускают. Я, конечно, рад, что театру удается гастролировать в такой сложной период для всего мира, когда мы все в закрытом состоянии. Я всегда хожу на спектакли с такими чувствами, когда боишься обмануться, боишься, что будет что-то не так, когда выступают наши ученики, испытываешь какое-то чувство, неловкость или что-то другое… Но сейчас этого ничего не было. У меня было прекрасное ощущение от настоящего театра. От того, что ребята понимают, что они играют, от тех страстей, что на сцене происходит. Вероятно, Лорка со своей испанской кровью оказался близок к абхазскому народу, и тема страсти, эмоций, чувства, близки ребятам. У меня много положительных эмоций от спектакля", - сказал Князев в эфире радио Sputnik Абхазия.               

Фестиваль русских зарубежных театров открылся 16 ноября в Москве спектаклем РУСДРАМа "Кровавая свадьба". В нем также приняли участие театры из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.


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