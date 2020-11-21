Подкаст "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?

Что такое комплимент: откровенная лесть, социальное поглаживание или отличный способ установить контакт? Как сейчас, когда новая этика только формируется, сделать комплимент и никого не обидеть? Как аккуратно высказать критику, если с внешностью человека что-то не так?

Как принимать комплименты без обесценивания себя и нужно ли их делать в ответ?

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты

Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко разбираемся, что можно узнать о себе, проанализировав собственную реакцию на комплименты.

1:00 Как меняется этика комплиментов и когда теперь их уместно делать, а когда — лучше воздержаться?

3:30 "Почему я не имею право сделать человеку комплимент, если хочется?"

4:45 Когда и кого комплимент может обидеть?

7:20 Как комплименты могут помочь начать коммуникацию с человеком?

9:00 Как правильно реагировать на комплименты и стоит ли их делать в ответ?

10:10 О комплиментах в соцсетях

11:35 Новая этика и шейминг: почему о некоторых особенностях внешности лучше промолчать?

13:40 "В глазах смотрящего": можно ли предсказать, как отреагирует на комплимент ваш собеседник?

19:30 Как тактично сказать человеку, что с его внешним видом что-то не то или, например, от него дурно пахнет?

21:30 Цифровая этика и комментарии о внешности в соцсетях

25:00 Почему какие-то комплименты нам приятны, а какие-то — совсем нет?

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