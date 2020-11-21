"Правда тела". Почему мы так любим сахар и что в нем плохого

Пирожное, запитое газировкой - уже трехдневная норма сахара для взрослого человека. Даже в классической домашней шарлотке - целый стакан сахара.
Почему говорить “мозгу нужен сахар” - не совсем правильно? Удастся ли похудеть, если класть в кашу сахарозаменитель? И как за три недели “переучить” вкусовые рецепторы: разбираемся вместе с Доктором Региной — терапевтом, диетологом и автором книги “Я не люблю сладкое”.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
01:48 Почему мы так любим сахар и что в нем плохого
02:00 “Мозгу нужен сахар” - так ли это на самом деле?
02:40 “Пирамида питания перевернулась, и мы потребляем огромное количество простых углеводов”
05:32 Как с первых минут жизни природа “подсаживает” нас на зависимость от сахара
07:25 Чем вреден сахар взрослым людям
07:38 “Люди не понимают, что стакан сладкого чая после обеда - это целая сахарная бомба”
08:58 Существует ли психическая зависимость от сахара
10:10 “Многие зависимы от еды, потому что просто недоедают в течение дня”
11:12 Сколько сахара можно употреблять в день
13:30 Чем опасна фруктоза
20:10 Сахарозаменители: приводят ли они к снижению веса
23:00 Как Наталье удалось избавиться от “сахарной наркомании” и почему на это нужен всего месяц
Слушайте подкасты РИА Новости.