20:41 21 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.01
  • EUR90.26
Поиск
Это надолго
© Sputnik

"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

Радио
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201121/1031322748/Povrnuty-na-otsenkakh-chto-ne-tak-s-otmetkami-v-shkole-.html

Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах все чаще отказываются от пятибалльной шкалы?

Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.

Радио
"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?

В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трехбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.

3:00 Оценки как часть общешкольного рейтинга

7:00 Почему пятибалльная система изжила себя?

10:00 "Достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продаётся" в школе

13:00 Что делать родителям, если школа прессует за оценки?

15:30 Как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?

17:00 Как обсудить с ребёнком проблему оценок?

20:00 Какой должна быть идеальная оценка?

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

Слушайте подкасты РИА Новости.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ворота, перила и даже "сердце": что изготавливают железных дел мастера из Гудауты
"Здравия желаем!": месяц работе в Абхазии госпиталя Минобороны России
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться