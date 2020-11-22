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Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору

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Как работают книжные иллюстраторы? Что их вдохновляет на создание образов, которые остаются в памяти целых поколений? И чему может научить взрослых детская литература? Спрашиваем у иллюстратора, книги с рисунками которого можно найти почти в каждом доме.

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Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору

В детстве, когда толком не умеешь читать, ценишь книги не за их литературные качества, а за оформление. У каждого в памяти осталась своя книга с картинками, которую спустя годы несложно описать в деталях: обложку, форзац, страницы. Как иллюстраторам это удаётся? Чувствуют ли они себя ответственными за то, что формируют воспоминания целых поколений?

Об этом рассказывает Анастасия Архипова, художник-иллюстратор, член российской секции Международного совета по детской книге. А Ваня, Лина, Ксюша ностальгируют и вспоминают, что читали в детстве.

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

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