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Дополнительное время: Губаз о перспективах открытия филиала Академии ФК "Зенит" в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201122/1031322793/Dopolnitelnoe-vremya-Gubaz-o-perspektivakh-otkrytiya-akademii-Zenita-v-Abkhazii-.html

Председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз в эфире радио Sputnik рассказал о сотрудничестве республики с питерским футбольным клубом "Зенит".

Радио
Дополнительное время: Губаз о перспективах академии "Зенита" в Абхазии

18 ноября председатель Государственного комитета Республик Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел телефонные переговоры с генеральным директором футбольного клуба "Зенит" Санкт-Петербурга Александром Медведевым. Речь шла о совместном сотрудничестве двух сторон.

Как сообщил в эфире радио  Sputnik Абхазия Джемал Губаз, была достигнута договоренность о том, что Александр Медведев приедет в Абхазию с рабочим визитом в декабре текущего года.

В частности, речь идет об открытии в республике филиала футбольной школы Академии ФК "Зенит".

Все подробности слушайте в аудиофайле.


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