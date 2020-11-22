Дополнительное время: Губаз о перспективах открытия филиала Академии ФК "Зенит" в Абхазии

Председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз в эфире радио Sputnik рассказал о сотрудничестве республики с питерским футбольным клубом "Зенит".

Радио Дополнительное время: Губаз о перспективах академии "Зенита" в Абхазии

18 ноября председатель Государственного комитета Республик Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел телефонные переговоры с генеральным директором футбольного клуба "Зенит" Санкт-Петербурга Александром Медведевым. Речь шла о совместном сотрудничестве двух сторон.

Как сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия Джемал Губаз, была достигнута договоренность о том, что Александр Медведев приедет в Абхазию с рабочим визитом в декабре текущего года.

В частности, речь идет об открытии в республике филиала футбольной школы Академии ФК "Зенит".

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