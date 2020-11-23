Эксперт назвал отрасли, которые первыми восстановят свою экономику после пандемии

31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Начавшаяся в китайском Ухане пандемия изменила не только быт человека, но и повлияла на мировую экономику.
"Пандемия привела к рассинхронизации отдельных отраслей. Некоторые отрасли, такие как нефтедобыча, сейчас испытывают определенные сложности. Объемные показатели упали, ценовые показатели упали. Сильно пострадала и сфера услуг. Можно предположить, что промышленность, добыча полезных ископаемых, нефтедобыча будут выходить из кризиса чуть быстрее", - отметил Валерий Вайсберг.
По словам эксперта, сейчас ситуация в мировой экономике изменилась сильно, выросла конкуренция.
"Смена лидерства мирового будет накладывать свой определенный отпечаток, потому это будет говорить о том, что все-таки мы вместе будем выходить из кризиса или будем сидеть каждый в своем окопе и пытаться за счет проблем других стран вырасти, развиваться. Сейчас неопределенность очень высокая", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.