Эксперт назвал отрасли, которые первыми восстановят свою экономику после пандемии

Радио Эксперт сказал, какие страны первыми восстановят свою экономику после пандемии

31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Начавшаяся в китайском Ухане пандемия изменила не только быт человека, но и повлияла на мировую экономику.

"Пандемия привела к рассинхронизации отдельных отраслей. Некоторые отрасли, такие как нефтедобыча, сейчас испытывают определенные сложности. Объемные показатели упали, ценовые показатели упали. Сильно пострадала и сфера услуг. Можно предположить, что промышленность, добыча полезных ископаемых, нефтедобыча будут выходить из кризиса чуть быстрее", - отметил Валерий Вайсберг.

По словам эксперта, сейчас ситуация в мировой экономике изменилась сильно, выросла конкуренция.

"Смена лидерства мирового будет накладывать свой определенный отпечаток, потому это будет говорить о том, что все-таки мы вместе будем выходить из кризиса или будем сидеть каждый в своем окопе и пытаться за счет проблем других стран вырасти, развиваться. Сейчас неопределенность очень высокая", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.