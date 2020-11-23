16:06 23 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.76
  • EUR89.93
Поиск
Валерий Вайсберг
© Sputnik Нина Зотина

Эксперт назвал отрасли, которые первыми восстановят свою экономику после пандемии

Радио
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201123/1031327617/Ekspert-skazal-kakie-strany-pervymi-vosstanovyat-svoyu-ekonomiku-posle-pandemii-.html

Директор аналитического департамента Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг рассказал Sputnik, как пандемия коронавируса повлияла на международную экономику.

Радио
Эксперт сказал, какие страны первыми восстановят свою экономику после пандемии

31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Начавшаяся в китайском Ухане пандемия изменила не только быт человека, но и повлияла на мировую экономику.

"Пандемия привела к рассинхронизации отдельных отраслей. Некоторые отрасли, такие как нефтедобыча, сейчас испытывают определенные сложности. Объемные показатели упали, ценовые показатели упали. Сильно пострадала и сфера услуг. Можно предположить, что промышленность, добыча полезных ископаемых, нефтедобыча будут выходить из кризиса чуть быстрее", - отметил Валерий Вайсберг.

По словам эксперта, сейчас ситуация в мировой экономике изменилась сильно, выросла конкуренция.

"Смена лидерства мирового будет накладывать свой определенный отпечаток, потому это будет говорить о том, что все-таки мы вместе будем выходить из кризиса или будем сидеть каждый в своем окопе и пытаться за счет проблем других стран вырасти, развиваться. Сейчас неопределенность очень высокая", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik. 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ворота, перила и даже "сердце": что изготавливают железных дел мастера из Гудауты
В сопровождении миротворцев: возвращение беженцев в Степанакерт
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться