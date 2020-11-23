Такие обстоятельства: Квирая о востребованности экскурсий в Абхазии в зимнее время

Приезжают ли на отдых в Абхазию в ноябре, идет ли бронирование на новогодние праздники и как повысить посещаемость туробъектов в республике, в эфире радио Sputnik рассказала директор абхазской туристической компании Самилия Квирая.

Радио Такие обстоятельства: Квирая о востребованности экскурсий в Абхазии в зимнее время

"Туристический сезон для нас уже практически закончился. Мы зависим от большого потока туристов, заезжающих в Абхазию, потому нас интересуют только те туристы, которые приезжают к нам не менее чем на пять дней. Туристические наши путевки включают в себя все, цена наших путевок со всеми расходами получается довольно дешевой, и чтоб выжить на этом рынке, приходится работать только лишь на поток", - объяснила Квирая.

По словам директора абхазской туристической компании, если обычно в ноябре экскурсии были не востребованы, то сейчас поступают звонки.

"Сейчас мы можем предложить туристам только индивидуальные туры. Если они способны их оплачивать, то мы работаем с ними. Что касается новогодних праздников, то заявок пока нет. Мы зависим только от внутреннего рынка, то есть если к нам приедет большой поток отдыхающих, то у нас будет возможность с ними работать, если туристов нет внутри Абхазии или их мало, у нас работы практически нет", - сказала Квирая.