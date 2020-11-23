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Такие обстоятельства: Квирая о востребованности экскурсий в Абхазии в зимнее время

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201123/1031328401/Takie-obstoyatelstva-Kviraya-o-vostrebovannosti-ekskursiy-v-Abkhazii-v-zimnee-vremya-.html

Приезжают ли на отдых в Абхазию в ноябре, идет ли бронирование на новогодние праздники и как повысить посещаемость туробъектов в республике, в эфире радио Sputnik рассказала директор абхазской туристической компании Самилия Квирая.

Радио
Такие обстоятельства: Квирая о востребованности экскурсий в Абхазии в зимнее время

"Туристический сезон для нас уже практически закончился. Мы зависим от большого потока туристов, заезжающих в Абхазию, потому нас интересуют только те туристы, которые приезжают к нам не менее чем на пять дней. Туристические наши путевки включают в себя все, цена наших путевок со всеми расходами получается довольно дешевой, и чтоб выжить на этом рынке, приходится работать только лишь на поток", - объяснила Квирая.     

По словам директора абхазской туристической компании, если обычно в ноябре экскурсии были не востребованы, то сейчас поступают звонки.   

"Сейчас мы можем предложить туристам только индивидуальные туры. Если они способны их оплачивать, то мы работаем с ними. Что касается новогодних праздников, то заявок пока нет. Мы зависим только от внутреннего рынка, то есть если к нам приедет большой поток отдыхающих, то у нас будет возможность с ними работать, если туристов нет внутри Абхазии или их мало, у нас работы практически нет", - сказала Квирая.    

 


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