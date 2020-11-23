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Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Маландзия об учебе в АГУ: пандемия не может не отразиться на качестве образования

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201123/1031331751/Malandziya-ob-uchebe-studentov-AGU-pandemiya-ne-mozhet-ne-otrazitsya-na-kachestve-obrazovaniya.html

Какова успеваемость студентов АГУ и как учебный процесс, организованный в пандемию, влияет на усвоение знаний, в эфире радио Sputnik рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

Радио
Маландзия об учебе студентов АГУ: пандемия не может не отразиться на качестве образования

Главной задачей при организации учебного процесса было минимизировать одновременное нахождение большого количества студентов в одном помещении, сказал Маландзия в беседе. С самого начала был внесен целый ряд коррективов, отметил он.    

"На прошлой неделе была проведена аттестация во многих академических группах, основная цель аттестации - определить, как в таком режиме студенты осваивают материал. Мы будем анализировать материалы. Пока они только поступают. Будем смотреть и обсуждать. У меня есть предположения, что, конечно, это не совсем то, что должно быть при работе в обычном режиме, потому что ни дистанционная форма, ни сокращенный объем аудиторных занятий, без всякого сомнения, не могут не отразиться на качестве образования. Более того, учебную сессию зачетно-экзаменационную будем проводить в скользящем режиме, то есть не будет отдельной недели зачетов, две недели экзаменационной. По мере завершения работы по конкретной дисциплине будут проводиться и зачеты, и экзамены, то есть начитываются три дисциплины, сдаются зачеты, экзамены и параллельно начитываются уже и другие дисциплины. Такая форма используется во многих вузах, и она достаточна эффективна. Но говорить о результатах мы сможем только после проведения всех зачетов и экзаменов", - сказал Маландзия в эфире радио Sputnik Абхазия.                


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