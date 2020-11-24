Гражданин и начальник: Ханагуа о мерах безопасности в отопительный сезон

О необходимости соблюдения мер безопасности при использовании газа, отопительных и нагревательных приборов в эфире радио Sputnik рассказал начальник подчиненной пожарно-спасательной части №1 пожарно-спасательного отряда Сухума и Сухумского района Рустам Ханагуа.

Радио Гражданин и начальник: Ханагуа о мерах безопасности в отопительный сезон

В Сухуме 22 ноября в двухэтажном доме произошло возгорание газового баллона. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В тушении огня были задействованы пожарный расчет и спасательное отделение ПСО города Сухум. Пострадавших нет.

"Газовый баллон при возгорании сразу не взрывается, но при этом очень важно, чтобы информация о пожаре вовремя поступила на пульт дежурного МЧС. При установке газа в квартире нельзя ставить баллон рядом с плитой, между ними должно быть расстояние не меньше одного метра. Рядом не должны стоять и отопительные приборы, чтобы не создавать дополнительную реакцию в самом баллоне. Редуктор, шланг, все должно соответствовать правилам безопасности. При обнаружении утечки газа необходимо вызвать службу и устранить неполадку. Если устанавливать баллон в частном секторе, то желательно это сделать в прохладном помещении. Если же газовый баллон стоит на улице, то на него не должны попадать прямые солнечные лучи, баллон также необходимо заключить в металлический ящик, и сделать вентиляционное отверстие", - рассказал Ханагуа.

При отключении электроэнергии, по словам спасателя, необходимо все нагревательные приборы отсоединить от розетки. Лучше вытерпеть холод, чем лишиться своего жилья, заключил Ханагуа.