Такие обстоятельства: Смыр о проекте государственного бюджета на 2021 год

Проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год”, обсуждение которого состоялось на заседании парламентского комитета, дала оценку в эфире радио Sputnik председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

Радио Такие обстоятельства: Смыр о проекте государственного бюджета на 2021 год

Первое обсуждение проекта закона "О государственном бюджете на 2021 год" и бюджетов внебюджетных фондов прошло 19 ноября в парламентском комитете по бюджетной политике, кредитным организациям, налогам и финансам. Государственный бюджет представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. В работе парламентского комитета приняли участие представитель президента Саида Бутба и представители Контрольной палаты во главе с председателем Робертом Аршба.

Доходная часть бюджета в 2021 году прогнозируется по доходам 10,6 миллиарда рублей, по расходам – 10,7 миллиарда рублей. По сравнению с бюджетом нынешнего года собственные доходы в бюджете 2021 года сокращены на 253 миллиона рублей.

"Начальный этап рассмотрения бюджета проходил тихо, спокойно, без каких-либо диспутов и замечаний, потому что бюджет только берется в работу. Параметры госбюджета по доходам 10 миллиардов 589 миллионов рублей, расходы – 10 миллиардов 713 миллионов, при дефиците 123 миллиона. Параметры республиканского же бюджета на 2021 год по доходам составят 8 миллиардов 502 миллиона рублей, расходы – 8 миллиардов 625 миллионов, при дефиците 123 миллиона рублей. Социально-экономическая помощь России будет составлять порядка четырех миллиардов рублей, то есть это зарплаты. Конечно же, бюджет социально ориентированный. Порядка на 750 миллионов рублей идет повышение зарплат определенным социальным группам. То есть по раннее заключенным договорам будет доведение средних заработных плат до уровня Южного Федерального округа", - сказала Смыр в эфире радио Sputnik Абхазия.

По ее словам, положительно то, что в бюджете есть градация по внебюджетным трансферам: субсидиям и дотациям.

"С точки зрения читаемости бюджета, прозрачности и контроля уже хорошо", - заметила глава парламентского комитета Натали Смыр.

Она поделилась также своими сомнениями по кредитованию мелкого, среднего бизнеса по программе Министерства сельского хозяйства и рассказала, почему у нее возник вопрос по легализации майнинговых ферм.

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