21:58 24 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.81
  • EUR89.89
Поиск
Михаил Беляев
© Фото : Facebook/City Business School

Беляев: COVID усилил кризис старого устройства мира

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201124/1031343026/Belyaev-COVID-usilil-krizis-starogo-ustroystva-mira-.html

Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ в эфире радио Sputnik рассказал, как разработка препаратов от коронавируса влияет на экономику.

Радио
Беляев: COVID усилил кризис старого устройства мира

Ученые сомневаются, что одной вакцины против коронавируса может быть недостаточно. Генетики из Кембриджского университета объясняют это тем, COVID-19 мутировал в три отдельных штамма. И есть существенные отличия китайского от патогенов из Европы и Северной Америки. Тем временем борьба между разработчиками вакцин все острее. И это отражается на фондовых рынках. Как разработка препаратов от коронавируса влияет на экономику, рассказал эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.

По его словам, идея глобализации и устройство мира устарели, поэтому сейчас период растерянности, приходится искать новые решения.

"Вакцины разрабатывают конкретные компании конкретных стран и каждая из них борется за свой экономический интерес. Их глобализация вроде как интересует, но с точки зрения потребительского рынка. А когда речь идет уже о производстве вакцины, кажется, что хорошо бы им занять доминирующее положение или получить солидный "кусок" этого рынка. Старые формы отношений подошли к своему исчерпанию, сложился их кризис. Старые формы отношений и устройство мира пришли в ветхое состояние и требуется их модернизация. COVID только усилил и сделал более выпуклыми и острыми эти противоречия. Это период растерянности. На теоретическом уровне есть понимание, куда это выражается, но конкретные формы будут вырабатываться. И ВОЗ собираются придать совершенно новые функции и полномочия, и уже поговаривают, что ООН должна сохраниться, как главенствующий, глобальный институт. И все остальные международные организации. МВФ тоже должен быть реформирован… Все эти вопросы на повестке дня. Все понимают, что надо идти к сотрудничеству, но каждый хочет идти к сотрудничеству через максимальный учет своих национальных интересов. Это закон развития международных отношений", - сказал Беляев.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лучшие фото 2020 года по версии Agora
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться