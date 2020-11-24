Беляев: COVID усилил кризис старого устройства мира

Радио Беляев: COVID усилил кризис старого устройства мира

Ученые сомневаются, что одной вакцины против коронавируса может быть недостаточно. Генетики из Кембриджского университета объясняют это тем, COVID-19 мутировал в три отдельных штамма. И есть существенные отличия китайского от патогенов из Европы и Северной Америки. Тем временем борьба между разработчиками вакцин все острее. И это отражается на фондовых рынках. Как разработка препаратов от коронавируса влияет на экономику, рассказал эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.

По его словам, идея глобализации и устройство мира устарели, поэтому сейчас период растерянности, приходится искать новые решения.

"Вакцины разрабатывают конкретные компании конкретных стран и каждая из них борется за свой экономический интерес. Их глобализация вроде как интересует, но с точки зрения потребительского рынка. А когда речь идет уже о производстве вакцины, кажется, что хорошо бы им занять доминирующее положение или получить солидный "кусок" этого рынка. Старые формы отношений подошли к своему исчерпанию, сложился их кризис. Старые формы отношений и устройство мира пришли в ветхое состояние и требуется их модернизация. COVID только усилил и сделал более выпуклыми и острыми эти противоречия. Это период растерянности. На теоретическом уровне есть понимание, куда это выражается, но конкретные формы будут вырабатываться. И ВОЗ собираются придать совершенно новые функции и полномочия, и уже поговаривают, что ООН должна сохраниться, как главенствующий, глобальный институт. И все остальные международные организации. МВФ тоже должен быть реформирован… Все эти вопросы на повестке дня. Все понимают, что надо идти к сотрудничеству, но каждый хочет идти к сотрудничеству через максимальный учет своих национальных интересов. Это закон развития международных отношений", - сказал Беляев.