Соломко о защите бизнеса от кризиса: нужны сельхозкооперации

О том, как веерные отключения электроэнергии сказываются на частном сельскохозяйственном бизнесе и как можно было бы минимизировать риски производства общими усилиями предпринимателей, в эфире радио Sputnik рассказал бизнесмен Денис Соломко.

Радио Такие обстоятельства: Соломко о путях вывода из кризиса сельскохозяйственного бизнеса

В связи с веерными отключениями электричества в семейном фермерском хозяйстве по производству перепелиных яиц и мяса перепела возникли проблемы. О том, как кризис в энергоотрасли страны влияет на производство и как можно решать эту проблему, рассказал коммерческий директор эко-фермы Денис Соломко.

"Технологический процесс выведения птенцов зависит от электричества. В предыдущие разы были периоды, когда во время инкубационного периода отключалось электричество, но часовое отключение в сутки не сильно влияло. Но отключение три раза в сутки на два часа, особенно в холодный период, повлияло на инкубационный процесс. У нас в двух инкубаторах было 2 300 яиц, и все они погибли… Но мы смотрим на все оптимистично. Обязательно справимся с этой ситуацией. Это новый вызов, новое испытание для нас. Хотя это неприятно. Для начинающего предприятия, находящегося на стадии развития, подобные вещи не способствуют развитию", - рассказал Соломко.

Однако бизнесмен не ищет виновных в сложившейся ситуации, а рассматривает пути решения проблемы в дальнейшем.

"Разговор более глубокий с точки зрения развития сельского хозяйства в целом, особенно технологических процессов, зависящих от электричества. Имеет смысл поднимать тему сельхозкоопераций. Небольшие хозяйства, подобные нашим или еще меньше, могли бы объединять усилия в решении похожих вопросов… Нерешаемых вопросов нет. Нужно объединять усилия. Все должно регулироваться, все должно быть по общим правилам. Мы понимаем, что нынешний энергетический кризис вызван не тем, что кто-то захотел заработать, что абсолютно нормально, он вызван тем, что не было общих понятных правил и условий работы. Что плохого в том, что кто-то хочет заработать? Но когда условия, как в джунглях – выживает, кто может, то получается как получается. Я не склонен винить бизнес и "Черноморэнерго". Вопрос в неотрегулированности нюансов", - отметил Денис Соломко.

Бизнесмен сообщил о том, что у него есть некоторые планы по объединению усилий и решению подобных проблем. В скором времени Денис Соломко намерен публично озвучить свои инициативы.