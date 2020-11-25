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Ремесло о программе Сороса: форма гибридной войны против постсоветских стран

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Член Общественной палаты России Илья Ремесло рассказал, как Фонд Сороса заставляет политически активных людей служить себе, а не своему народу.

Радио
Ремесло о программе Сороса: форма гибридной войны против постсоветских стран

Программа Сороса представляет собой форму гибридной войны против стран постсоветского мира, сказал радио Sputnik член Общественной палаты РФ, юрист, блогер Илья Ремесло.

По его словам, первоначально Фонд Сороса ставит реально благие цели, но делается это для того, чтобы войти в истеблишмент страны, которую он наметил своей жертвой.

"Далее все это начинает развиваться уже в совсем другом направлении, и гранты начинаются выделяться не на цели, которые не связаны с политикой. Начинают финансироваться политически активные граждане и общественно-политические движения. Потом им делаются денежные предложения и их продвигают по различным должностям в госаппарат. Постепенно, сами того не осознавая, эти люди становятся несамостоятельными и начинают служить уже новому хозяину, а не государству и народу", - отметил Ремесло.

 


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