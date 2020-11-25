Директор школы о работе на удаленке: не можем сказать, что нам это нравится

Как педагоги пытаются сохранить учебный процесс, что могло бы стать альтернативой обучению в удаленном доступе и готовы ли абхазские школы к работе онлайн, в эфире радио Sputnik рассказала директор Пицундской абхазской средней школы №1 Дона Малия.

Радио Такие обстоятельства: Малия о трудностях онлайн-образования

Президент Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 12 января 2021 года. Согласно новому распоряжению, в республике среди прочего запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности.

О том, в каких условиях оказались педагоги, ученики и родители, рассказала директор Пицундской абхазской средней школы №1 Дона Малия.

"Дистанционно мы начали работать с 13 марта. Трудности, конечно, есть. Во-первых, у нас нет никакого опыта работы в таком формате. Мы работаем кто как может. Кто-то в скайпе, кто-то в WhatsApp. Но как бы сложно ни было, учителя сразу включились в эту работу. Но мы не можем сказать, что нам это нравится. Не нравится, потому что мы привыкли видеть детей, мы должны видеть глаза детей – поняли они урок или нет… результата не будет, как на обычном классическом уроке", - сказала педагог.

Дона Малия считает, что дети сейчас не получают полноценного образования.

"Мы даем столько, сколько можем успеть дать за один урок… Очень сложно. Школа не готова к такому формату работы. И не только наша школа… Мы продолжим работать в таком формате, ничего нового предложить я не могу. Особых изменений не будет. Нам бы хотелось, чтобы было частичное посещение школы. Мы даже предлагали свое видение процесса обучения. Нам бы хотелось сделать расписание частичного посещения, в каждой школе это возможно. Это возможно организовать в малочисленных школах выборочно. Хотя бы в сельских школах можно было бы организовать учебный процесс таким образом там, где 60-100 учащихся", - сказала Малия.

Педагог не исключает, что возможен и вариант перевода учащихся на второй год обучения, но вопрос в том, согласятся ли родители?

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