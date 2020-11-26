Морозов о работе филиала академии "Зенита" в Абхазии: мощный толчок для развития футбола

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга 1 декабря откроет в Абхазии филиал футбольной академии, где будут готовить детей нескольких возрастных групп.

Радио Морозов о работе филиала академии "Зенита" в Абхазии: мощный толчок для развития футбола

"Мы здесь не ставим во главу угла какие-то материальные вопросы, мы готовы помогать и рассчитываем на то, что будет прогрессировать абхазский футбол, у которого славные традиции и славная история. Мы знаем всех футболистов еще с советских времен, которые делали славу советскому спорту и абхазскому спорту. Надеемся, что будут расти молодые мальчишки. У них сейчас появится стимул, у них появляются возможности для этого, а то, что у Абхазии есть таланты, мы в этом не сомневаемся. Это должно послужить мощным толчком для развития в Абхазии футбола еще более быстрыми темпами и для его популяризации", - сказал Морозов в эфире радио Sputnik Абхазия.