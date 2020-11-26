17:06 26 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.45
  • EUR90.03
Поиск
© Foto / Анна Мейер

Морозов о работе филиала академии "Зенита" в Абхазии: мощный толчок для развития футбола

Радио
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/1a/1031353069.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201126/1031349736/Morozov-o-rabote-filiala-akademii-Zenita-v-Abkhazii-moschnyy-tolchok-dlya-razvitiya-futbola-.html

Директор центра повышения квалификации тренеров футбольного клуба "Зенит" Сергей Морозов в эфире радио Sputnik рассказал об открытии отделений ФК в Абхазии и о перспективах спортивного проекта.

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга 1 декабря откроет в Абхазии филиал футбольной академии, где будут готовить детей нескольких возрастных групп.

Радио
Морозов о работе филиала академии "Зенита" в Абхазии: мощный толчок для развития футбола

"Мы здесь не ставим во главу угла какие-то материальные вопросы, мы готовы помогать и рассчитываем на то, что будет прогрессировать абхазский футбол, у которого славные традиции и славная история. Мы знаем всех футболистов еще с советских времен, которые делали славу советскому спорту и абхазскому спорту. Надеемся, что будут расти молодые мальчишки. У них сейчас появится стимул, у них появляются возможности для этого, а то, что у Абхазии есть таланты, мы в этом не сомневаемся. Это должно послужить мощным толчком для развития в Абхазии футбола еще более быстрыми темпами и для его популяризации", - сказал Морозов в эфире радио Sputnik Абхазия.         


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лучшие фото 2020 года по версии Agora
Видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган
Два часа в сутки: новый график веерных отключений


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться