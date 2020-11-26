Политолог о договоре по пандемии: Европа пытается жить с проблемой, а не решить ее

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее призвал G20 заключить международный договор по пандемиям. Он считает, что такой документ помог бы более оперативно и слаженно реагировать на различные пандемии.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов России, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в интервью радио Sputnik прокомментировал идею Евросовета создать международный договор по пандемиям.

Коктыш отметил, что было бы неплохо, если бы Европа принимала эффективные меры в отношении коронавируса. Однако в последние десятки лет сложилась такая традиция, что при возникновении проблемы Европа пытается с ней жить, а не решать ее, отметил Коктыш.

Радио Политолог о договоре по пандемии: Европа пытается жить с проблемой, а не решить ее

"Те вещи, которые предлагают в Европе, наверняка будут достаточно интересны и будут обеспечивать и важность, и значимость. Но не факт, что они будут решать саму проблему как таковую. Когда вы пытаетесь реализовать другие принципы, ну, например, принцип справедливости, то есть принцип возможности доступа стран к лекарствам от пандемии вне зависимости от их благосостояния, то эти вещи решаются. То есть не кнутом, а пряником все решается. Кнутом всегда проблематично", - сказал Коктыш.

Он также напомнил, что вот уже десять лет в Европе продвигается концепция справедливого мирового устройства, в рамках которого предполагается возможность доступа бедных стран к лекарствам и возможность крупных монополий зарабатывать на проблемах бедных странах.

Свое предложение о создании международного договора Шарль Мишель высказал в рамках виртуального саммита лидеров стран G20. При этом в договоре обязательно участие Всемирной организации здравоохранения.

"COVID-19 стал неожиданностью для многих из нас. Но это не первая глобальная пандемия. И, к сожалению, не последняя. Заглядывая в будущее, мировое сообщество должно быть лучше подготовлено к пандемиям", - отметил глава Евросовета.

Он уточнил, что документ должны согласовать все организации и подразделения ООН, в том числе и ВОЗ.

"ВОЗ должна оставаться краеугольным камнем глобальной координации в борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения", - сказал Мишель.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что мировое сообщество должно усилить готовность к различным пандемиям. Это, по ее мнению, один из главных уроков, который мир должен извлечь из нынешнего кризиса.