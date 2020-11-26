22:08 26 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.45
  • EUR90.03
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Пегов о войне в Карабахе

Радио
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/1a/1031355658.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201126/1031353158/Takie-obstoyatelstva-Pegov-o-voyne-v-Karabakhe-.html

О том, какой была война в Карабахе, о работе журналиста в горячих точках, о своем отношении к непризнанным республикам в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал военный корреспондент, автор проекта @wargonzo Семен Пегов.

На площадке Sputnik состоялся видеомост Москва  -Ереван с участием военного корреспондента Семена Пегова.      

Военный корреспондент - источник информации, людям интересно услышать живые свидетельства того, что происходило в Карабахе, сказал Пегов в беседе на радио, говоря о своем участии в видеомосте. Надеюсь, что смог рассказать то, что там увидел, передать ту атмосферу, которую в последние дни войны царила там, отметил он.  

Радио
Такие обстоятельства: Пегов о войне в Карабахе

"Моя задача - рассказывать то, что я видел своими глазами, чем я и занимался. Война в некотором смысле была особенная. Ты находился в ситуации, когда не был застрахован ни от чего, не было такой точки в Арцахе, где ты мог бы чувствовать себя в полной безопасности. Работала беспилотная авиация, работали системы залпового огня "Смерч", кассетные боеприпасы - это, когда из одного реактивного снаряда мало того, что вылетает 200 гранат, и они разлетаются повсюду, но еще вылетает куча поражающих элементов, и от этого снаряда нигде не спрятаться не скрыться, либо нужно закрыться в подвале и вообще из него не выходить, что невозможно для репортера, либо ты выходишь, но это чистой воды лотерея, и конечно психологически это было нелегко, и все еще предстоит переболеть", - сказал Пегов.  

Военный корреспондент рассказал, что планируется выход итогового фильма войны в Карабахе, и в скором времени он вновь поедет в Арцах.   

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Культ Диего Марадоны в мире
Видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган
Два часа в сутки: новый график веерных отключений


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться