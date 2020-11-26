Такие обстоятельства: Пегов о войне в Карабахе

О том, какой была война в Карабахе, о работе журналиста в горячих точках, о своем отношении к непризнанным республикам в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал военный корреспондент, автор проекта @wargonzo Семен Пегов.

На площадке Sputnik состоялся видеомост Москва -Ереван с участием военного корреспондента Семена Пегова.

Военный корреспондент - источник информации, людям интересно услышать живые свидетельства того, что происходило в Карабахе, сказал Пегов в беседе на радио, говоря о своем участии в видеомосте. Надеюсь, что смог рассказать то, что там увидел, передать ту атмосферу, которую в последние дни войны царила там, отметил он.

Радио Такие обстоятельства: Пегов о войне в Карабахе

"Моя задача - рассказывать то, что я видел своими глазами, чем я и занимался. Война в некотором смысле была особенная. Ты находился в ситуации, когда не был застрахован ни от чего, не было такой точки в Арцахе, где ты мог бы чувствовать себя в полной безопасности. Работала беспилотная авиация, работали системы залпового огня "Смерч", кассетные боеприпасы - это, когда из одного реактивного снаряда мало того, что вылетает 200 гранат, и они разлетаются повсюду, но еще вылетает куча поражающих элементов, и от этого снаряда нигде не спрятаться не скрыться, либо нужно закрыться в подвале и вообще из него не выходить, что невозможно для репортера, либо ты выходишь, но это чистой воды лотерея, и конечно психологически это было нелегко, и все еще предстоит переболеть", - сказал Пегов.

Военный корреспондент рассказал, что планируется выход итогового фильма войны в Карабахе, и в скором времени он вновь поедет в Арцах.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.