Эксперт о "террористической пандемии": может затухать или активизироваться, но не исчезнет

Между мировыми войнами даже в условиях очень жесткой холодной войны взаимодействие между спецслужбами стран имеет место быть, сказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер в беседе на радио Sputnik.

Сегодняшняя цивилизация живет в условиях "террористической пандемии, такой же, как коронавирусная, только она началась намного раньше, отметил эксперт в беседе на радио. Террористическая пандемия глобальна, она может затухать или резко активизироваться, но никуда не исчезнет, утверждает Линдер.

Радио Эксперт о "террористической пандемии": может затухать или активизироваться, но не исчезнет

"В данном вопросе любая страна, которая хочет защитить свое население, должна постоянно наращивать силы в плане профилактики и противодействия всем видам террористических угроз. Если посчитать за хороший результат какие-то достигнутые успехи за прошедший период и на этом остановиться, через какое-то время любая страна может захлебнуться в крови", - отмечает эксперт.

По его словам, есть несколько глобальных принципов безопасности, в частности, принцип непрерывности и принцип тотальности, то есть выстраивать борьбу с терроризмом нужно тотально и непрерывно, наращивая результаты с каждым поколением.

"Каждая страна имеет свою систему противодействия террористическим угрозам, в зависимости от специфики страны, региона и наиболее актуальных угроз. Помимо международных связей, в частности, в рамках ОДКБ, существуют еще и двусторонние связи членов ОДКБ друг с другом, что позволяет быстро обмениваться важной информацией, проводить совместные мероприятия и передавать эстафетную палочку по разработке тех или иных комбинаций своим партнерам по международным соглашениям", - сказал Линдер.

Спецслужбы стран, даже враждебно настроенных друг к другу, не прекращают взаимодействие в вопросе борьбы с терроризмом вне зависимости от заявлений своих политиков, отметил эксперт.