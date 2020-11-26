Эксперт о "террористической пандемии": может затухать или активизироваться, но не исчезнет

Сегодняшняя цивилизация живет в условиях "террористической пандемии, такой же, как коронавирусная, только она началась намного раньше, отметил эксперт в беседе на радио. Террористическая пандемия глобальна, она может затухать или резко активизироваться, но никуда не исчезнет, утверждает Линдер.
"В данном вопросе любая страна, которая хочет защитить свое население, должна постоянно наращивать силы в плане профилактики и противодействия всем видам террористических угроз. Если посчитать за хороший результат какие-то достигнутые успехи за прошедший период и на этом остановиться, через какое-то время любая страна может захлебнуться в крови", - отмечает эксперт.
По его словам, есть несколько глобальных принципов безопасности, в частности, принцип непрерывности и принцип тотальности, то есть выстраивать борьбу с терроризмом нужно тотально и непрерывно, наращивая результаты с каждым поколением.
"Каждая страна имеет свою систему противодействия террористическим угрозам, в зависимости от специфики страны, региона и наиболее актуальных угроз. Помимо международных связей, в частности, в рамках ОДКБ, существуют еще и двусторонние связи членов ОДКБ друг с другом, что позволяет быстро обмениваться важной информацией, проводить совместные мероприятия и передавать эстафетную палочку по разработке тех или иных комбинаций своим партнерам по международным соглашениям", - сказал Линдер.
Спецслужбы стран, даже враждебно настроенных друг к другу, не прекращают взаимодействие в вопросе борьбы с терроризмом вне зависимости от заявлений своих политиков, отметил эксперт.