Скорик об ограничениях в Абхазии из-за COVID-19: помогли справиться с нагрузкой и паникой

Об эпидемиологической обстановке в Абхазии и о том, как введенные ограничительные меры повлияли на ситуацию с коронавирусом, в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

В Абхазии 15 октября были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, их действие заканчивалось 24 ноября. Президент Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 12 января 2021 года.

Радио Скорик об ограничениях в Абхазии из-за COVID-19: помогли справиться с нагрузкой и паникой

"Когда у нас не было ограничительных мер, начался рост коронавирусной инфекции. Был огромный наплыв во все лечебные учреждения, конечно же, была паника среди населения, и медучреждения просто не справлялись с тем количеством жителей, которые обращались, требовали взять анализы. Лаборатория в тот момент не была сформирована и нацелена на такое количество исследований, чтобы можно было выдать результаты в течение суток, двух или трех. Как только были введены первые ограничительные меры, которые запретили проведение массовых мероприятий, рекомендовали нашим жителям носить маски, соблюдать тот режим, который республика уже проходила в феврале-июне этого года, буквально через 14 дней после ограничений были результаты. Лаборатория тоже не по "мановению волшебной палочки" набрала мощности, и мы начали потихоньку справляться с нагрузкой", - сказала Скорик.

Она отметила, что волна заболеваемости в то время была не самой высокой, но настроение у населения было паническое.

По мнению главного санитарного врача, благодаря распоряжениям об ограничительных мерах, ситуацию с коронавирусной инфекцией в республике удалось стабилизировать, но это не повод для расслабления.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.