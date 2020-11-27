Доктор Комаровский назвал места стопроцентного заражения коронавирусом

По словам известного педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, есть принципиальный момент ― уникальный для COVID-19, который "ставит жирный крест на всех попытках изолировать больных".

Как оказалось, подхватившие коронавирус люди максимально заразны примерно за два дня до того, как почувствуют себя больными, утверждает Комаровский на своем youtube-канале. Максимальное выделение вируса в окружающую среду происходит за двое суток до появления первых симптомов, то есть распространитель вируса по сути здоров, говорит врач.

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"После того, как появляется кашель и другие симптомы, резко уменьшается количество вируса, который человек выделяет в окружающую среду, и после пятого-/шестого дня после появления симптомов человек практически незаразный", ― рассказывает Комаровский.

В этой связи можно составить топ-5 мест, в которых заражение вам обеспечено с вероятностью 100%. Чтобы концентрация вируса была максимальна, в помещении должно быть много людей, которые потенциально выделяют вирус в окружающую среду, и мало воздуха, отмечает специалист.

"Любое замкнутое ограниченное пространство, в котором толпы находятся, где куча потенциально больных, но они больными себя не считают и действительно не имеют никаких симптомов, вот это идеальная среда, чтобы заболеть", ― говорит Комаровский.

К примеру, любой вагон метро – это прекрасная возможность заболеть, отмечает он. "Если человеку плохо и он кашляет, то для гриппа ― да, он заразен, а применительно к коронавирусу самым опасным может быть тот, кто тихонько стоит и что-то читает в своем смартфоне".

Однако транспорт ― все же не самое опасное место в плане заражения, речь идет о любом помещении, где нет проветривания, чем меньше там воздуха ― тем опаснее, говорит врач.

"Самое страшное ― больничная палата. Особенно в тех странах, где испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков больше всего боятся сквозняков больше, чем всех вирусов, вместе взятых. Поэтому неудивительно, что когда в одной палате шесть человек, там концентрация вируса настолько высокая, что врачи и медсестры ничего не могут поделать, они заболевают", ― рассуждает педиатр.

Кроме больничных палат, другие примеры помещений, где высока вероятность заразиться, по словам Комаровского, "это тюрьмы (в камере огромное количество людей), казармы (в комнате спят 20 здоровых мужиков), любой корабль, где нет нормальной системы вентиляции". С самолетами проще ― там очень мощная система фильтрации, самолет не так опасен, утверждает врач.

"Одна из идеальных моделей заразиться ― дома престарелых. Огромное количество людей, которые уже очень слабые, а тут еще ограниченное пространство, а к ним приходят люди, которые могут принести вирус, и уж простите, но там, где концентрируются старики, не очень думают о том, чтобы поставить нормальную систему вентиляции", ― добавляет Комаровский.