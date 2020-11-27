Политолог о новом лидере США: смотреть на Байдена, как на Трампа, нельзя

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак не исключил, что Байден в случае своего прихода к власти отменит очень многие решения Дональда Трампа.

Надо всем понять, что к власти в США пришел системный политик. Об этом сказал радио Sputnik политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, комментируя планы Джо Байдена.

Радио Политолог о новом лидере США: смотреть на Байдена, как на Трампа нельзя

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Политик добавил, что после вступления в должность отменит ряд указов действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, повредили обязательствам США в области поддержки климата и здоровья людей. При этом Байден не намерен требовать организации расследования в отношении Трампа, и пообещал сосредоточиться на возвращении американскому обществу "уверенности в себе".

"Если в ситуации с Трампом были интересны какие-то назначения, персоналии, определенные шаги, то, скорее, они были интересны с той точки зрения, "что он еще выкинет". И насколько сложившая система сможет выдержать такого экзотического главу исполнительной власти. И это было интересно и необычно. Что касается Байдена, то смотреть на него, как на Трампа, не имеет смысла. Все его действия будут не вопреки институтам и трендам, которые необходимы Америке, а благодаря им", - отметил Синельников-Оришак.