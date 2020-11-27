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Хагба о резолюции сената Франции о признании Карабаха: шума не получилось

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Политолог Беслан Хагба прокомментировал сообщение по резолюции сената Франции с рекомендацией признать Нагорно-Карабахскую республику.

Резолюция сената Франции с рекомендацией признать Нагорно-Карабахскую республику вызвала сдержанное одобрение Еревана и возмутила Баку. Азербайджанский парламент потребовал от правительства пересмотреть отношения с Парижем. В дипломатическую перепалку вмешалась Анкара, а глава французского МИД поспешил откреститься от принятого сенатом документа.

По мнению абхазского политолога Беслана Хагба инициатива сената Франции не будет иметь никаких правовых международных последствий.

Радио
Хагба о резолюции сената Франции о признании Карабаха: шума не получилось

"Политическое руководство Азербайджана назвало это клочком бумаги, не более того, это не будет иметь никаких правовых международных последствий. Это все делается только по одной причине. Армянская диаспора, которая проживает и оказывает влияние на политическое руководство Франции может оказать и влияние на предстоящих президентских выборах. Второе - политическому руководству Франции не понравилось, что Россия взяла миротворческую миссию в свою руки. Франция как участник Минской группы не сделала ничего для урегулирования конфликта. Вопрос возможного политического статуса Карабаха в будущем будет, но это все рассчитано на шум, при этом никаких последствий не будет", - заключил Хагба. 


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