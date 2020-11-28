Этика мессенджеров: как общаться в чатах и не бесить друга друга

Но порой приходится прочитать 300 сообщений, продраться через несколько бессмысленных споров ради "Привет! Что нового?".
Как себя вести в рабочих и личных чатах, чтобы не раздражать других? Сколько стикеров и эмодзи можно отправлять коллегам? Что делать, если тебя вынуждают вступить в очередной чат? Надо ли здороваться в чатах? В каких случаях можно спокойно "мьютить" рабочие чаты и как быстро нужно отвечать на сообщения коллег в мессенджерах?
Рассказывает автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова. А Лина и Ваня делятся своей болью.
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