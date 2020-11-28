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Этика мессенджеров: как общаться в чатах и не бесить друга друга

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201128/1031362905/Etika-messendzherov-kak-obschatsya-v-chatakh-i-ne-besit-druga-druga.html

Чат по сбору денег на день рождения, семейный чат, соседский, по чату на каждую рабочую задачу и ещё с десяток чатов, в которых постоянно что-то пишут (даже ночью). Всё бы ничего, если бы общение было конструктивным и адекватным

Радио
Этика мессенджеров. Как общаться в чатах и не бесить друга друга

Но порой приходится прочитать 300 сообщений, продраться через несколько бессмысленных споров ради "Привет! Что нового?".

Как себя вести в рабочих и личных чатах, чтобы не раздражать других? Сколько стикеров и эмодзи можно отправлять коллегам? Что делать, если тебя вынуждают вступить в очередной чат? Надо ли здороваться в чатах? В каких случаях можно спокойно "мьютить" рабочие чаты и как быстро нужно отвечать на сообщения коллег в мессенджерах?

Рассказывает автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова. А Лина и Ваня делятся своей болью.
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Темы:
Подкасты РИА (404)

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