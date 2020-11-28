Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?

"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", — сколько раз вы слышали эту фразу? Казенная именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам. Но она была с нами не всегда.
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Если бы не определенные исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.
"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", — сколько раз вы слышали эту фразу? Казенная именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам. Но она была с нами не всегда.
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 85 человек из 238 протестированных за сутки в Абхазии.
Благодарственными письмами, дипломами и грамотами был отмечен 101 военный специалист во главе с начальником мобильного госпиталя Абдулмеджида Магомедова.
Парламент Абхазии рекомендовал Кабмину ввести запрет на майнинг в стране, РУП "Черноморэнерго" выражает солидарность с этим решением и, как гласят сводки профильных органов, продолжает работу по выявлению майнеров-нелегалов.
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