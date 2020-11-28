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Как появилась формула Ф.И.О. и почему порядок именно такой

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Если бы не определенные исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.

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Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?

"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", — сколько раз вы слышали эту фразу? Казенная именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам. Но она была с нами не всегда. 
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Темы:
Подкасты РИА (406)

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