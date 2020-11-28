Почему умение читать этикетки на продуктах (и разбираться в прочитанном) — полезная привычка? Что такое эмульгатор лецитин, трансжиры и чем занимается агент антислёживающий? Так ли хороши продукты "по ГОСТу" и с маркировкой "био", а все "ешки" — это опасные добавки?
"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах
Дисклеймер. Эпизод оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект на мам и бабушек, которые переживают за ваш рацион.
Почему важно разбираться в том, что написано на этикетках? Как выбрать более здоровую еду, начать правильно питаться и при этом сэкономить? За какими наименованиями прячутся трансжиры и сахар? Как продлить срок годности продуктов? Что общего у яичного желтка и эмульгатора? И не вреден ли модифицированный крахмал?
Что об этом думает наука, говорит нутрициолог, специалист по питанию Виктория Вишнякова. А Ваня и Лина рассказывают, как они ходят в магазин.
Парламент Абхазии рекомендовал Кабмину ввести запрет на майнинг в стране, РУП "Черноморэнерго" выражает солидарность с этим решением и, как гласят сводки профильных органов, продолжает работу по выявлению майнеров-нелегалов.