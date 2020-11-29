Дополнительное время: Джинджолия о важности физической активности ребенка

Радио Дополнительное время: Джинджолия о важности физической активности ребенка

Благодаря физической активности, ребенок менее подвержен разного рода заболеваниям, и занятия спортом вырабатывают лидерские качества, считает врач-реабелитолог Асмат Джинджолия.

"Большая проблема, что сейчас дети в основном в сидячем положении, часто у компьютеров, но для того, чтобы ребенок был здоров, он должен быть физически активен. В этом ему может помочь обычный урок физкультуры. Физическая активность помогает ребенку в первую очередь расти здоровыми. Занятия физкультурой – это не только веселое времяпровождение, регулярные тренировки. Это то, что помогает снижать заболеваемость, повышает уровень физической и эмоциональной устойчивости, то есть ускоряет процесс адаптации детей в новых нынешних условиях", - сказала Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Она заметила, что в Абхазии на сегодняшний день существует проблема с избыточным весом у детей.

Подробности в аудиофайле.