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Дополнительное время: Джинджолия о важности физической активности ребенка

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201129/1031353295/Dopolnitelnoe-vremya-Dzhindzholiya-o-vazhnosti-fizicheskoy-aktivnosti-rebenka.html

О важности и значении физической культуры, когда дети в условиях карантина из-за пандемии коронавируса лишены таких занятий, в эфире радио Sputnik рассказала врач-реабелитолог Асмат Джинджолия.

Радио
Дополнительное время: Джинджолия о важности физической активности ребенка

Благодаря физической активности, ребенок менее подвержен разного рода заболеваниям, и занятия спортом вырабатывают лидерские качества, считает врач-реабелитолог Асмат Джинджолия.

"Большая проблема, что сейчас дети в основном в сидячем положении, часто у компьютеров, но для того, чтобы ребенок был здоров, он должен быть физически активен. В этом ему может помочь обычный урок физкультуры. Физическая активность помогает ребенку в первую очередь расти здоровыми. Занятия физкультурой – это не только веселое времяпровождение, регулярные тренировки. Это то, что помогает снижать заболеваемость, повышает уровень физической и эмоциональной устойчивости, то есть ускоряет процесс адаптации детей в новых нынешних условиях", - сказала Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Она заметила, что в Абхазии на сегодняшний день существует проблема с избыточным весом у детей.

Подробности в аудиофайле.

 


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