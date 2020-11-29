Часовню тоже я развалил: шутки на все времена из "Кавказской пленницы"

Из-за фразы “в соседнем районе жених украл члена партии” “Кавказскую пленницу” грозились не выпустить на экран - но эту шутку полюбил сам Брежнев. Слов “Шляпу сними!” не было в сценарии, а фраза “Короче, Склифосовский!” возникла из-за просьбы Гайдая быть лаконичнее.