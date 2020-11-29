Из-за фразы “в соседнем районе жених украл члена партии” “Кавказскую пленницу” грозились не выпустить на экран - но эту шутку полюбил сам Брежнев. Слов “Шляпу сними!” не было в сценарии, а фраза “Короче, Склифосовский!” возникла из-за просьбы Гайдая быть лаконичнее.
Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"
В этом году комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" возглавила рейтинг любимых картин россиян, снятых на студии "Мосфильм". Второе место заняла картина "Иван Васильевич меняет профессию" (здесь мы разобрали значение старых слов, звучавших в фильме). На третьей строчке оказалась "Бриллиантовая рука" (вспомнить бриллиантовые фразы картины можно в этом эпизоде “Как это по-русски”). Слушайте подкасты РИА Новости