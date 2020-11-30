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© Foto / предоставил Сандро Басария

Басария: без закона о кинематографии в Абхазии, нет четкого понимания, как работать

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201130/1031370157/Basariya-bez-zakona-o-kinematografii-v-Abkhazii-net-chetkogo-ponimaniya-kak-rabotat-.html

Президент благотворительного фонда развития национального кинематографа "Сандро-Продакшн", сценарист и режиссер, советник министра культуры Абхазии по вопросам кинематографии и внешним связям Сандро Басария рассказал в эфире Sputnik о проблемах кинопроизводства.

В Министерстве юстиции Абхазии недавно зарегистрировали новую общественную организацию "Благотворительный фонд развития национального кинематографа "Сандро-Продакшн".

По мнению Басария, отсутствие законодательной базы в сфере кинематографии существенно влияет на развитие кино в республике.

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Такие обстоятельства: Басария о проблемах кино в Абхазии

"К сожалению, до тех пор пока в Абхазии не будет закона о кинематографии, и он не начнет обеспечивать съемочные процессы, как собственные, так и тех, кто будет приезжать и снимать, нет четкого понимания, как работать. У нас большие проблемы с авторским правом, в законодательно-правовом смысле много пробелов. Единственный выход - создание благотворительного фонда, который мне, как юристу, дает понимание шагов, действий, дорожную карту развития, пока эти законы не появятся. Это какое-то определенное юридическое решение, финансирование на добровольных началах. Безусловно, надо вкладывать в кинематограф, создавать совместные проекты, которые можно показывать в российских кинозалах, так как у нас нет своих кинотеатров. В ближайшее время они не планируются в силу нерентабельности их существования в Абхазии", - сказал Басария.

По его словам, в планах есть разработка законопроекта о кинематографии. Басария выразил надежду на то, что такой закон поможет развитию данной отрасли в республике.

 


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