Нетрудный возраст: Даниил Хагба о занятиях тяжелой атлетикой

Многократный победитель в соревнованиях по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу 16-летний Даниил Хагба рассказал, почему выбрал для себя занятия таким недетским видом спорта и как ему удается достигать высоких результатов.

Как рассказал Даниил Хагба, с тяжелой атлетикой его познакомил отец, он и привел его в спортзал.

Радио Нетрудный возраст: Даниил Хагба о занятиях тяжелой атлетикой

"Я хотел просто стать сильнее, мне это было интересно. Мне всегда нравилось смотреть на тяжелоатлетов… Сначала я занимался пауэрлифтингом для себя. Потом мне предложили принять участие в соревнованиях. Спустя время меня заинтересовала именно тяжелая атлетика, которая оказалась сложнее технически", - рассказал Даниил Хагба.

Юноша потомственный спортсмен. По словам Даниила, его дед тоже занимался тяжелой атлетикой и оставил ему хорошее наследство – подаренный за победу инвентарь: гири, гантели и штангу. Сегодня весь этот инвентарь в личном спортзале юного спортсмена.

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