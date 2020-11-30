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Нетрудный возраст: Даниил Хагба о занятиях тяжелой атлетикой

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201130/1031372172/Netrudnyy-vozrast-Daniil-Khagba-o-zanyatiyakh-tyazheloy-atletikoy.html

Многократный победитель в соревнованиях по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу 16-летний Даниил Хагба рассказал, почему выбрал для себя занятия таким недетским видом спорта и как ему удается достигать высоких результатов.

Как рассказал Даниил Хагба, с тяжелой атлетикой его познакомил отец, он и привел его в спортзал.

Радио
Нетрудный возраст: Даниил Хагба о занятиях тяжелой атлетикой

"Я хотел просто стать сильнее, мне это было интересно. Мне всегда нравилось смотреть на тяжелоатлетов… Сначала я занимался пауэрлифтингом для себя. Потом мне предложили принять участие в соревнованиях. Спустя время меня заинтересовала именно тяжелая атлетика, которая оказалась сложнее технически", - рассказал Даниил Хагба.

Юноша потомственный спортсмен. По словам Даниила, его дед тоже занимался тяжелой атлетикой и оставил ему хорошее наследство – подаренный за победу инвентарь: гири, гантели и штангу. Сегодня весь этот инвентарь в личном спортзале юного спортсмена.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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