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Инфекционист рассказал, почему российская вакцина от COVID эффективнее британской

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201130/1031372388/Infektsionist-rasskazal-pochemu-rossiyskaya-vaktsina-ot-COVID-effektivnee-britanskoy-.html

Врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал, почему вакцина AstraZeneca оказалась менее эффективной, чем российская "Спутник V".

Путь, который выбрали специалисты AstraZeneca, оказался менее эффективным по сравнению с аденовирусом, который использовали для "Спутника V". Об этом сказал радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов.

Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca дешевеют уже который день. Причина в том, что эксперты сомневаются в ее вакцине от COVID-19. Оказывается, 90% эффективности этот препарат показал лишь в возрастной группе до 55 лет. У пациентов старше этого возраста вакцина сработала в гораздо меньшем числе случаев.

Радио
Инфекционист рассказал, почему российская вакцина от COVID эффективнее британской

"Аденовирус шимпанзе ‒ это вирус семейства Adenoviridae, который вызывает заболевание у шимпанзе. Аденовирус человека ‒ это антропонозная инфекция, вызывает заболевание только у человека. То есть аденовирусы ‒ видоспецифичные вирусы. Но некоторые аденовирусы, различные абсолютно, используются как векторы для создания вакцин. Шведско-английская компания AstraZeneca использовала аденовирус шимпанзе в производстве своей вакцины", - пояснил Викулов.

Средняя эффективность AstraZeneca, по последним данным, равна 70%. Американские компании Pfizer и Moderna оценивают эффективность своих вакцин в 95% и 94,5% соответственно. Создатели российского "Спутника V" заявляют о 95-процентной эффективности своего препарата (на 42 день после первой инъекции).

 


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