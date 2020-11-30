Инфекционист рассказал, почему российская вакцина от COVID эффективнее британской

Путь, который выбрали специалисты AstraZeneca, оказался менее эффективным по сравнению с аденовирусом, который использовали для "Спутника V". Об этом сказал радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов.

Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca дешевеют уже который день. Причина в том, что эксперты сомневаются в ее вакцине от COVID-19. Оказывается, 90% эффективности этот препарат показал лишь в возрастной группе до 55 лет. У пациентов старше этого возраста вакцина сработала в гораздо меньшем числе случаев.

Радио Инфекционист рассказал, почему российская вакцина от COVID эффективнее британской

"Аденовирус шимпанзе ‒ это вирус семейства Adenoviridae, который вызывает заболевание у шимпанзе. Аденовирус человека ‒ это антропонозная инфекция, вызывает заболевание только у человека. То есть аденовирусы ‒ видоспецифичные вирусы. Но некоторые аденовирусы, различные абсолютно, используются как векторы для создания вакцин. Шведско-английская компания AstraZeneca использовала аденовирус шимпанзе в производстве своей вакцины", - пояснил Викулов.

Средняя эффективность AstraZeneca, по последним данным, равна 70%. Американские компании Pfizer и Moderna оценивают эффективность своих вакцин в 95% и 94,5% соответственно. Создатели российского "Спутника V" заявляют о 95-процентной эффективности своего препарата (на 42 день после первой инъекции).