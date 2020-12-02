Гражданин и начальник: Барателия о "паспорте района"

Аслан Бжания на совещании с главами городов и районов дал поручение на составление "паспортов района.
"Президент дал указание, чтобы все главы районов составили "паспорта районов". Каждый глава администрации должен знать, как хозяин района, как руководитель, чем он располагает", - разъяснил Барателия.
По его словам, в паспорт района будет включена информация по каждой отрасли, например, сведения о количестве населения, о его трудоспособности, сколько имеется детей и школ, хватает ли их. Также в паспорте должна быть информация о том, сколько земли обрабатывается, какова протяженность дорог, какие дорогие являются сельскими, какие республиканскими, должна быть предоставлена полная информация по каждой отрасли.
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Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов