Гражданин и начальник: Барателия о "паспорте района"

О том, для чего во всех районах республики будут составлены так называемые "паспорта", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.

Радио Гражданин и начальник: Барателия о "паспорте района"

Аслан Бжания на совещании с главами городов и районов дал поручение на составление "паспортов района.

"Президент дал указание, чтобы все главы районов составили "паспорта районов". Каждый глава администрации должен знать, как хозяин района, как руководитель, чем он располагает", - разъяснил Барателия.

По его словам, в паспорт района будет включена информация по каждой отрасли, например, сведения о количестве населения, о его трудоспособности, сколько имеется детей и школ, хватает ли их. Также в паспорте должна быть информация о том, сколько земли обрабатывается, какова протяженность дорог, какие дорогие являются сельскими, какие республиканскими, должна быть предоставлена полная информация по каждой отрасли.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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