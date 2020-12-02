Купалба: заявление Санду о выводе миротворцев России из Приднестровья неконструктивно

Радио Купалба: заявление Санду о выводе миротворцев России из Приднестровья неконструктивно

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ 1 декабря.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ.

Посол Приднестровья в Абхазии, военный эксперт Гарри Купалба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какую цель преследовала Санду, заявляя о необходимости вывода российских миротворцев из ПМР.

"Молдавская сторона независимо от того, кто был во главе государства, все время ставила вопрос о выводе российских миротворческих сил из ПМР. Заявление, которое сделала президент, не ново для приднестровцев. И это, как отмечают многие политологи, как отмечает министр иностранных дел России, конечно, приведет к осложнению военной обстановки, приведет к тому, что ситуация может пойти по другому пути. Молдавия – парламентская республика. Президент может поставить этот вопрос. Но это вопрос не ее, это вопрос правительства. Вводили миротворцев с обоюдного согласия двух государств. И можно сказать, что это самая успешная миротворческая операция, которая проводилась на постсоветском пространстве. Не погиб ни один миротворец. Благодаря им там сохраняется мир. Поэтому ставить вопрос о выводе я считаю неконструктивно. Это просто декларативное заявление, она еще своим избирателям до выборов обещала, что будет ставить таким образом вопрос. В Молдавии наступает политический кризис. И они хотят поменять не только миротворцев, но и весь свой курс", - сказал Купалба.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.

Читайте также: