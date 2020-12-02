Такие обстоятельства: Дбар о кризисе абхазского бизнеса

Радио Такие обстоятельства: Дбар о кризисе абхазского бизнеса

Президент Абхазии на встрече с главами городов и районов, состоявшейся 30 ноября, указал на необходимость оказания содействия малому и среднему бизнесу. О том, в какой ситуации оказались предприниматели в условиях мировой пандемии, какую помощь за все это время оказывали бизнесу и какую помощь они бы хотели получить, рассказала предприниматель Лили Дбар.

Лили Дбар, как она сама отметила, относит себя к той категории бизнеса, который едва держится наплаву в данной ситуации.

"Если нас спросить, как мы существуем, то я вряд ли смогу объяснить, как мы еще не закрылись. Держат меня только банковские кредиты и какие-то обязательства перед поставщиками и перед людьми, с которыми работаем. Я всегда слежу за публикациями в СМИ, но, к сожалению, не могу сказать, что есть новости, которые могли бы предпринимателей обрадовать. Все разговоры о том, что надо помочь бизнесу, заканчиваются впустую. Дальше разговоров дело не идет… В публикации Центра социально-экономических исследований отмечено, что существующее налоговое законодательство представляет угрозу национальной экономике. Это очень выверенная и очень правильная фраза, потому что то законодательство, которое сейчас есть, разорило бизнес и делает все для того, чтобы бизнес не развивался. Мы бьемся уже пятый год", - сетует предприниматель.

Дбар отмечает, что в экономике нет политических пристрастий, она одинаково отразится и на оппозиции, и на власти, и на всех других.

"Поэтому у нас сейчас такая ситуация, что мы не можем подумать, как выживаем. Мы год живем сами по себе. Нет ни одного шага, который бы помог бизнесу. Да, они пишут, что делают какую-то отсрочку. Но в моей ситуации отсрочка не помогает, потому что отсрочка – это отложенный долг. В ситуации, когда нет никакой торговли, долги только накапливаются. В медицине есть понятие "не навреди". Бизнесу не надо оказывать помощь - надо было бизнесу хотя бы не мешать. Я уже не говорю о том, что бизнес должен стимулироваться. Вместо этого нас загнали в долговую яму. Я много лет работаю бухгалтером, веду различные организации и видела тот подъем, который был перед 2015 годом, перед принятием закона об НДС. Предприятия развивались. Но закон об НДС изменил ситуацию. Почему мы перестали ходить и бороться? Потому что все нашли другие пути – бизнес ушел в тень. Получается, что закон был создан для того, чтобы развить коррупцию", - считает Дбар.

Лили Дбар напомнила, что во время войны работала в службе жизнеобеспечения Абхазии и видела, как государством организовывалась поддержка населения – каждый получал булку хлеба, гуманитарную помощь, людей расселяли.

"Государство заботилось о своих гражданах, и мы все это чувствовали. Что произошло сейчас с пандемией? Это тоже серьезная ситуация. Мы оказались предоставленными сами себе. Более того, государство каждый раз просит помощи у предпринимателей. Но и вы тоже нам помогите. Не говоря уже о том, что нам нужны льготные кредиты, отсрочки. Мы стараемся сохранить рабочие места, но это невозможно. Если дать предпринимателям возможность работать и развиваться, они поднимут экономику", - отметила Лиди Дбар.

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