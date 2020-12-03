Эксперт: Россия и страны ОДКБ должны сдержать США, у них свои интересы в Карибском море

И Россия, и страны ОДКБ имеют свои интересы в Карибском море, поэтому необходимо сплотиться для сдерживания США и НАТО. Об этом в эфире радио Sputnik сказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по присутствию НАТО в черноморском регионе.

По словам эксперта, Столтенберг ведет себя агрессивно, а США никогда не учитывают мнение народа, если оно не совпадает с их интересами.

Радио Эксперт: Россия и страны ОДКБ должны сдержать США, у них свои интересы в Карибском море

"Хорошо было бы напомнить о том, что США нарушили территориальную целостность Мексики, отторгнув от нее половину исторической территории. И Россия, и страны ОДКБ должны приложить все усилия, чтобы содействовать мексиканскому правительству в возвращении этих территорий", - сказал Валерий Коровин.

Коровин добавил, что, учитывая интересы России в Мексике и Кубе, необходимо усилить присутствие военного флота России в Мексиканском заливе.

"Это стратегически важный пунк, и нахождение там российского военного флота отвечает интересам России и стран ОДКБ", - отметил эксперт.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в ходе пресс-конференции в Брюсселе отметил стратегическую важность региона Черного моря для Североатлантического альянса и всех его членов. По словам Столтенберга, НАТО должна укреплять свое присутствие в регионе, в частности, при тесном сотрудничестве с Украиной и Грузией.