Гражданин и начальник: Кварчия об исполнении бюджета столицы

Заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, в каких условиях в текущем году исполняется столичный бюджет, а также о текущих работах по благоустройству города.

На совещании у президента Абхазии с руководителями городов и районов республики обсуждался, в частности, вопрос исполнения местных бюджетов. Глава столицы Беслан Эшба сообщил, что бюджет Сухума 2020 года будет исполнен на 90-91 процент и не доберет около 120 миллионов рублей.

Подробнее о причинах неисполнения бюджета рассказал Леон Кварчия.

Радио Гражданин и начальник: Кварчия об исполнении бюджета столицы

"Исполнение бюджета у нас традиционно хорошо происходит по подоходному налогу, налогу на прибыль и частично по спецналогу. В целом ситуация с недовыполнением плана вполне ясна и объективна, связана с общим экономическим положением в стране, с распространением эпидемии коронавируса и, соответственно, со снижением экономической активности. Ряд предприятий или полностью закрылись, или снизили масштабы своей хозяйственной деятельности, что сказалось на выполнении ими своих финансово-хозяйственных показателей и уплате налогов в бюджет. Но благодаря слаженной работе налоговой инспекции города Сухум и при определенной поддержке администрации города все-таки удалось не допустить большого провала в исполнении доходной части бюджета", - сказал Кварчия.

Леон Кварчия также сообщил подробности о возведении фонтана на площади Багапш, о проведении реконструкции столичных скверов, о ремонте подземных коммуникаций, об изменениях в работе лифтового хозяйства столицы.

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