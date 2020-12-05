Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

"Котлеты как у бабушки", "из качественнейших продуктов", "подрумяненный и сочный". Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо?

Радио Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).

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