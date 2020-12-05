Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I

Радио 16:45 05.12.2020 (обновлено 17:18 05.12.2020) Получить короткую ссылку 25 0 0
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Смешение цифровой и настоящей реальности - процесс давний, длительный и, кажется, неизбежный. Как давно он начался? Как улучшится мир от повсеместного внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности?
Насколько эффективнее обучаться в AR- или VR-очках? Можно ли будет, во избежание будущих пандемий, абсолютно любую работу выполнять из дома?
Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.
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