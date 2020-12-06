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Это надолго
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"Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть II

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Темы:
Подкасты РИА (413)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201206/1031406970/Eto-nadolgo-kak-ulozhit-rebenka-spat-Chast-II-.html

Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как, наконец, это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.

Радио
Подкаст "Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть II

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.

Что делать, если младенец просыпается каждый час и почему метод "дать ему проораться" безнадёжно устарел, слушайте в первой части эпизода "Как уложить ребёнка спать". И закрепите тему статьёй от Елены Мурадовой, в которой она объясняет, какие ошибки в укладывании допускают родители.

2:15 Как обучать навыку засыпания шестимесячного младенца
7:00 Какие здоровые привычки засыпания стоит ввести в режим
9:00 О раннем укладывании и в каких случаях это реально возможно
11:55 "Наш с рождения мало спит": почему некоторые дети поздно засыпают
15:00 "Окно в сон" и как оно поможет уложить ребёнка
20:00 "Перегулял": когда ребёнок возбуждён и не может спокойно заснуть без слёз
26:00 Как работает мелатонин у малышей
27:00 Сколько часов должен спать ребёнок в каждом возрасте

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (413)

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