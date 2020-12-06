"Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть II

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Что делать, если младенец просыпается каждый час и почему метод "дать ему проораться" безнадёжно устарел, слушайте в первой части эпизода "Как уложить ребёнка спать". И закрепите тему статьёй от Елены Мурадовой, в которой она объясняет, какие ошибки в укладывании допускают родители.
2:15 Как обучать навыку засыпания шестимесячного младенца
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