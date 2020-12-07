Хишба о педагогах Сухумского лицея-интерната: наставники и друзья для учеников

Радио Хишба о педагогах Сухумского лицея-интерната: наставники и друзья для учеников

Сухумскому лицею-интернату исполнилось 60 лет. В декабре 1960 года был основан Абхазский государственный интернат имени Дзидзария. Первым его директором стала выдающийся педагог Лейла Ачба. Благодаря ей в интернате были собраны профессиональные учителя и воспитатели, он стал вторым домом для нескольких поколений детей. Многие из воспитанников интерната известные ученые, писатели, композиторы, артисты.

В эфире радио Sputnik cвоими воспоминаниями об учебе в Сухумском лицее-интернате поделилась одна из его преподавательниц, учитель истории Русудан Хишба.

"Я начала учиться в интернате в непростое послевоенное время (Отечественная война народа Абхазии 1992-93 годов -ред.). Пришла учиться в шестой класс. У меня теплые воспоминания об интернате в первую очередь благодаря учителям. Они, в самом деле, постарались создать для нас такую обстановку, чтобы мы чувствовали себя максимально защищенными, уютно, комфортно. Тогда условия были непростые. Несколько корпусов не работало, не было отопления, горячей воды. Учителя с раннего утра и до поздней ночи находились с нами. Они добросовестно относились к работе, были к нам добры. Благодаря их заботе и труду, мы чувствовали себя, как в семье. Они старались быть не только наставниками, но и друзьями, вникали в наши проблемы. Это такой период, ценный опыт, который мне пригодился в жизни. Благодаря тому, какой пример мне показали мои учителя, могу находить как-то подход к ученикам. Учитель – друг, больше такой подход, по сей день эта тенденция чувствуется в школе", - сказала Хишба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.