Килба о Зауре Бганба: для добровольцев он был теплым и родным человеком

На 69-м году жизни скончался экс-глава администрации Гагрского района Заур Бганба. Герой Абхазии, командир Гагрского оборонительного рубежа в период Отечественной войны народа Абхазии Мухамед Килба в эфире радио Sputnik поделился своими воспоминаниями о нем.

Радио Килба о Зауре Бганба: для добровольцев он был теплым и родным человеком

Мухамед Килба и Заур Бганба познакомились во время Отечественной войны народа Абхазии, перед операцией по освобождению Гагрского района от войск Госсовета Грузии.

"Когда я был назначен командиром батальона гагрского оборонительного рубежа, нас познакомил Сергей Дбар (начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор - ред. ). Заур Бганба тогда был гражданским лицом, но весь период до выхода на Псоу на метр не отходил от военных. Особенно к добровольцам, к нам, он относился бережно, практически опекал. Он для нас был родным человеком. Этот человек все делал для того, чтобы мы в Абхазии ощущали себя, как дома. Это один из тех людей, который внес свой посильный вклад в нашу победу и не афишировал это все. Он был для нас (добровольцев - ред.) очень теплым и близким человеком, для меня в том числе", - сказал Килба.

Заур Бганба родился 26 марта 1951 года. В 1974 году окончил факультет гражданского и промышленного строительства Всесоюзного заочного Политехнического института в городе Краснодар.

С 1993 по 1995 годы занимал должность первого заместителя главы администрации Гагрского района. С 1995 по 2005 годы — директор Бзыбского деревообрабатывающего комбината. С 2005 года возглавлял Гагрский лесхоз. В 2016-2018 годы - глава администрации Гагрского района.

Участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона.