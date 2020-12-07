Лавров о гуманитарном центре в Карабахе: может стать международным

Армению и Азербайджан предполагается подключить к работе центра гуманитарного реагирования в Карабахе, соответствующие документы сейчас готовятся, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Радио Лавров о гуманитарном центре в Карабахе: может стать международным

Российская сторона считает, что центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху должен быть международным. Армения и Азербайджан должны принимать участие в его работе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Создание центра гуманитарного реагирования - инициатива президента России Владимира Путина. Мы предложили сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы, в ней, в ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства", - отметил министр.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении контрнаступательной операции в ответ на провокации армянской стороны.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.