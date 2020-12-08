Политолог о политике Байдена в отношении Кавказа: будет основана на реальных событиях

Подход Байдена будет более сбалансированный и основанный на реальных событиях, которые происходят в регионе Южного Кавказа, сказал Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не согласен с большинством внешнеполитических инициатив нынешнего американского лидера Дональда Трампа, единственным направлением внешней политики, которое он хочет сохранить, является продвижение соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном, сообщает РИА Новости.
"Демократы в отличие от республиканцев ставят в основу своих приоритетов несколько иные ценности – демократизацию, права человека, проблемы национальных меньшинств и т.п. Во время предвыборной кампании Байден неоднократно делал какие-то заявления, связанные с урегулированием конфликтов, в том числе и Нагорно-Карабахского. Но это не означает, что, став главой государства, он будет слепо выполнять то, что он говорил в предвыборный период", - отметил Садыхов.