Политолог о политике Байдена в отношении Кавказа: будет основана на реальных событиях

Во время предвыборной кампании Байден неоднократно делал заявления, связанные с урегулированием конфликтов, в том числе и Нагорно-Карабахского, напомнил политолог Фикрет Садыхов.

Подход Байдена будет более сбалансированный и основанный на реальных событиях, которые происходят в регионе Южного Кавказа, сказал Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не согласен с большинством внешнеполитических инициатив нынешнего американского лидера Дональда Трампа, единственным направлением внешней политики, которое он хочет сохранить, является продвижение соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном, сообщает РИА Новости.

Радио Политолог о политике Байдена в отношении Кавказа: будет основана на реальных событиях

"Демократы в отличие от республиканцев ставят в основу своих приоритетов несколько иные ценности – демократизацию, права человека, проблемы национальных меньшинств и т.п. Во время предвыборной кампании Байден неоднократно делал какие-то заявления, связанные с урегулированием конфликтов, в том числе и Нагорно-Карабахского. Но это не означает, что, став главой государства, он будет слепо выполнять то, что он говорил в предвыборный период", - отметил Садыхов.