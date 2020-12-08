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Фикрет Садыхов
© Sputnik Murad Orujov

Политолог о политике Байдена в отношении Кавказа: будет основана на реальных событиях

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201208/1031425203/Politolog-o-politike-Baydena-v-otnoshenii-Kavkaza-budet-osnovana-na-realnykh-sobytiyakh.html

Во время предвыборной кампании Байден неоднократно делал заявления, связанные с урегулированием конфликтов, в том числе и Нагорно-Карабахского, напомнил политолог Фикрет Садыхов.

Подход Байдена будет более сбалансированный и основанный на реальных событиях, которые происходят в регионе Южного Кавказа, сказал Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не согласен с большинством внешнеполитических инициатив нынешнего американского лидера Дональда Трампа, единственным направлением внешней политики, которое он хочет сохранить, является продвижение соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном, сообщает РИА Новости.

Радио
Политолог о политике Байдена в отношении Кавказа: будет основана на реальных событиях

"Демократы в отличие от республиканцев ставят в основу своих приоритетов несколько иные ценности – демократизацию, права человека, проблемы национальных меньшинств и т.п. Во время предвыборной кампании Байден неоднократно делал какие-то заявления, связанные с урегулированием конфликтов, в том числе и Нагорно-Карабахского. Но это не означает, что, став главой государства, он будет слепо выполнять то, что он говорил в предвыборный период", - отметил Садыхов.


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