Такие обстоятельства: Арнаут о новом абхазо-российском проекте

О сотрудничестве, которое намечено между абхазским и российским бизнесом в самой ближайшей перспективе, радио Sputnik Абхазия рассказал директор ООО "Абхазские сады" Даур Арнаут.

О том, что абхазские предприниматели станут участниками нового проекта российских коллег, стало известно 3 декабря после рабочего визита в республику делегации с Северного Кавказа. Этот визит состоялся при поддержке Торгово-промышленной палаты Абхазии. В составе делегации был инвестор из Молдавии Юрий Ников.

Российская и абхазская стороны обсудили сотрудничество с абхазскими производителями. Проект предполагает переработку абхазских экологически чистых фруктов. Компания "Абхазские сады" будет участвовать в этом проекте.

Подробности радио Sputnik Абхазия сообщил директор компании "Абхазские сады" Даур Арнаут.

Радио Такие обстоятельства: Арнаут о новом абхазо-российском проекте

"Проект сотрудничества предполагает переработку фруктов и ягод на базе меда для дальнейшей фасовки и производства чая. К нам приехал предприниматель из Молдовы, он занимается производством чая. Он решил инвестировать в Абхазию, получать из экологически чистых фруктов сырье. От нас, производителей джемов, предполагается производство пюре. Наше производство полностью готово, но и инвестор заявил о готовности инвестировать в наше оборудование в случае необходимости… Речь идет как минимум о пятидесяти двух фурах в год. Это немаленький объем, так как на сегодняшний день в год мы выгружаем десять фур", - рассказал Арнаут.

По словам предпринимателя, проект предполагает ежедневную и круглогодичную работу, что может поспособствовать расширению рабочих мест и налаживанию стабильной работы предприятия.

Подробности слушайте в аудиофайле.