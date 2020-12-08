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Такие обстоятельства: Арнаут о новом абхазо-российском проекте

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201208/1031425740/Takie-obstoyatelstva-Arnaut-o-novom-abkhazo-rossiyskom-proekte-.html

О сотрудничестве, которое намечено между абхазским и российским бизнесом в самой ближайшей перспективе, радио Sputnik Абхазия рассказал директор ООО "Абхазские сады" Даур Арнаут.

О том, что абхазские предприниматели станут участниками нового проекта российских коллег, стало известно 3 декабря после рабочего визита в республику делегации с Северного Кавказа. Этот визит состоялся при поддержке Торгово-промышленной палаты Абхазии. В составе делегации был инвестор из Молдавии Юрий Ников.

Российская и абхазская стороны обсудили сотрудничество с абхазскими производителями. Проект предполагает переработку абхазских экологически чистых фруктов. Компания "Абхазские сады" будет участвовать в этом проекте.  

Подробности радио  Sputnik Абхазия сообщил директор компании "Абхазские сады" Даур Арнаут.

Радио
Такие обстоятельства: Арнаут о новом абхазо-российском проекте

"Проект сотрудничества предполагает переработку фруктов и ягод на базе меда для дальнейшей фасовки и производства чая. К нам приехал предприниматель из Молдовы, он занимается производством чая. Он решил инвестировать в Абхазию, получать из экологически чистых фруктов сырье. От нас, производителей джемов, предполагается производство пюре. Наше производство полностью готово, но и инвестор заявил о готовности инвестировать в наше оборудование в случае необходимости… Речь идет как минимум о пятидесяти двух фурах в год. Это немаленький объем, так как на сегодняшний день в год мы выгружаем десять фур", - рассказал Арнаут.

По словам предпринимателя, проект предполагает ежедневную и круглогодичную работу, что может поспособствовать расширению рабочих мест и налаживанию стабильной работы предприятия.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 


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