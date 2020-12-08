Кварацхелия о работе в Sputnik Абхазия: большой опыт в журналистике

Корреспондент портала Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия в день рождения информационного агентства в эфире радио рассказала об особенностях своей работы и о том, какой опыт она получила в журналистике благодаря Sputnik.

Шесть лет тому назад, 8 декабря 2014 года, информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло онлайн.

Особенность работы в Sputnik, по словам корреспондента агентства, работа в режиме нон-стоп все 24 часа.

Радио Кварацхелия о работе в Sputnik Абхазия: большой опыт в журналистике

"Мы всегда в гуще, мы всегда на связи. Мы стараемся быть самыми оперативными, и в этом особенность работы в Sputnik. Мы одновременно можем работать над несколькими материалами, мы не ждем, когда завершится событие, стараемся здесь и сейчас рассказать о том, что мы видим и слышим", - сказала Кварацхелия.

Корреспондент призналась, что работа в Sputnik - это то, без чего ей сложно представить свою жизнь.

"Sputnik - это большой опыт в журналистике. Когда я начинала, был чистый лист, а сейчас, как мне кажется, уже неплохо получается, но читателям виднее. Работа в Sputnik - это больше чем работа, это мой второй дом. Все время хочется рассказывать и доносить до читателей информацию. И даже в свой отпуск, спустя неделю отдыха, мне нужно работать, я связываюсь с коллегами и предлагаю темы, истории, о которых можно рассказать", - поделилась Кварацхелия в беседе на радио Sputnik Абхазия.