Безпалько: мир постепенно станет многополярным

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается возродить однополярную модель мира, но Китай и Россия вряд ли будут ему подвластны. По словам министра, Евросоюз уже перестал претендовать на роль одного из полюсов этого мира, полностью ориентируясь на политику США.

В эфире радио Sputnik Безпалько отметил, что у определенных сил есть желание навсегда законсервировать однополярный мир, который сложился после распада Советского Союза.

Радио Безпалько: мир постепенно станет многополярным

"Однополярный мир отрицает право стран на суверенитет и самостоятельность, и это не устраивает государства, желающие жить и развиваться по своим правилам. С таким направлением не согласна Россия — как государство, которое стремится занять свое место в мире", — сказал Безпалько.

По его словам, целый ряд успешно развивающихся стран стремятся к суверенному существованию.

"Прежде всего, это такие гиганты, как Китай, Индия и Бразилия. Но даже скромные страны как ЮАР или истерзанные войной, как Сирия, хотят сохранить свой суверенитет, выйти из-под опеки одного полюса, чтобы жить по тем правилам, которые они устанавливают для себя сами, а не в тех рамках, которые для них установил кто-то другой", — пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что мир будет постепенно превращаться в многополярный и от "баланса между полюсами" зависит общее будущее.