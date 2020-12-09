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Богдан Безпалько
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Безпалько: мир постепенно станет многополярным

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201209/1031429687/Bezpalko-mir-postepenno-stanet-mnogopolyarnym.html

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал стремление Запада возродить однополярную модель мира.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается возродить однополярную модель мира, но Китай и Россия вряд ли будут ему подвластны. По словам министра, Евросоюз уже перестал претендовать на роль одного из полюсов этого мира, полностью ориентируясь на политику США.

В эфире радио Sputnik Безпалько отметил, что у определенных сил есть желание навсегда законсервировать однополярный мир, который сложился после распада Советского Союза.

Радио
Безпалько: мир постепенно станет многополярным

"Однополярный мир отрицает право стран на суверенитет и самостоятельность, и это не устраивает государства, желающие жить и развиваться по своим правилам. С таким направлением не согласна Россия — как государство, которое стремится занять свое место в мире", — сказал Безпалько.

По его словам, целый ряд успешно развивающихся стран стремятся к суверенному существованию.

"Прежде всего, это такие гиганты, как Китай, Индия и Бразилия. Но даже скромные страны как ЮАР или истерзанные войной, как Сирия, хотят сохранить свой суверенитет, выйти из-под опеки одного полюса, чтобы жить по тем правилам, которые они устанавливают для себя сами, а не в тех рамках, которые для них установил кто-то другой", — пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что мир будет постепенно превращаться в многополярный и от "баланса между полюсами" зависит общее будущее.

 


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